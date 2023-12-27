DEÜ’lü gençlerden 1 rekor, 8 madalya

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) damga vurdu. Organizasyona 5 sporcusu ile katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü, biri Türkiye rekoru olmak üzere 4 birincilik, toplamda 8 madalya elde etti. Türkiye rekorunun ve birinciliklerin sahibi DEÜ Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Derin Akar kadınlar 200 metre karışık, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama ve 1:04.33'lük derecesiyle 13 yaş Türkiye rekoru kırdığı 100 metre karışık yüzme yarışlarında altın madalyaya uzandı. Azra Askar 13 Yaş 100 metre kurbağalamada Türkiye 4'üncüsü, 50 metre kurbağalamada Türkiye 6'ncısı ve 200 metre kurbağalamada Türkiye 7'incisi olurken, Çağdaş Çolakoğulları ise 100 metre karışıkta Türkiye 7'ncisi oldu.