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Haberler Spor Manisa FK’da Özköylü gitti

Manisa FK’da Özköylü gitti

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa FK’da Özköylü gitti
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefi ile sezona başlayıp ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan Manisa FK'da beklenen operasyon gerçekleşti. Önceki gün evinde düşme potasındaki Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekipte, deneyimli teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan deneyimli teknik adamla dün sabah bir araya gelerek sözleşmesini feshederken, İdari Direktör Nderim Nexhipi de operasyondan nasibini aldı. Kulüp dün yaptığı paylaşımla Özköylü ve Nexhipi ile yolların ayrıldığını duyurdu. Osman Zeki Korkmaz'ın yerine göreve gelen 52 yaşındaki Özköylü, siyah-beyazlılarla 8 maça çıkarken 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle sadece 6 puan toplamıştı.
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