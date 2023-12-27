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Haberler Spor Fatih Terim resmen Panathinaikos’da

Fatih Terim resmen Panathinaikos’da

Yunan ekibiyle el sıkışan ünlü hoca Atina’ya gidiyor

HABER MERKEZİ
Fatih Terim resmen Panathinaikos’da
Panathinaikos'da Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı. 70 yaşındaki deneyimli teknik adamın yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmesi bekleniyor. Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, Play-Off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.
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