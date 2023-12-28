Bodrum’da Muhammed Gönülaçar ayrıldı

TRENDYOL 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 3-0'lık Göztepe galibiyetiyle 29 puanla Play-Off hattında 5. sırada tamamlayan Bodrum FK'da ilk ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesaparından yapılan paylaşımla Muhammed Gönülaçar'la yolların ayrıldığını açıkladı. Sezon başında Denizlispor'dan transfer olduğu Muğla temsilcisinde ilk yarıda 13 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kulübe veda etti.

AYRILIKLAR SÜRECEK

BODRUM FK oyuncuyla ilgili, "Futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhammed'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Bodrum FK'da en az iki isimle daha yolların ayrılması beklenirken, yönetimin takımdan ayrılan futbolcuların yerlerini doldurmak için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi.