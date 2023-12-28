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Bornova 1877’de Mehmet’e talip var

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’de Mehmet’e talip var
TFF 3. Lig 3. Grup'ta inişli-çıkışlı günler geçiren Bornova 1877'de Mehmet Taşçı'ya talip var. İlk yarıyı Play-Off hattı içinde kapatan deneyimli oyuncuya 2. Lig ekiplerinden Bayburt ÖİS'un talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 11 maça çıkan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki savunmacı, dikkatleri oldukça üzerine çekmişti. 2021-2022 sezonunda forma giydiği eski kulübü Bayburt ÖİS ile masaya oturmaya hazırlanan Taşçı, önümüzdeki günlerde yönetim görüşerek nabız yoklayacak. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Taşçı'nın bir üst ligde forma giymek istediği ifade edildi.
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