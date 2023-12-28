Ertopçu vefat etti

Göztepe'de 1980-1981 sezonunda profesyonel futbol kariyerine başlayan kaleci Cüneyt Ertopçu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen, 4 yıl boyunca İzmir ekibinin kalesini koruduktan sonra Denizlispor, İzmirspor, Nevşehirspor ve Mudurnuspor'da oynayıp kariyerini sonlandıran Ertopçu, daha sonra da çeşitli kulüplerde antrenörlük görevinde bulundu. 62 yaşında vefat eden Ertopçu için kulüpten taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiaya da başsağlığı diledi.