  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kırık bilekle zirveye çıktı

Kırık bilekle zirveye çıktı

Salihlili Muaythaici Cemiray Gül, bileğinin kırık olmasına rağmen katıldığı turnuvada rakiplerini mağlup ederek altın madalya aldı

HABER MERKEZİ
Kırık bilekle zirveye çıktı

ANTALYA'DA düzenlenen Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katılan Salihlili sporcu Cemiray Gül, 75 kilogram elit erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı. Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katıldığını anlatan Cemiray Gül, tüm rakiplerini yenerek mutlu sona ulaştığını söyledi.

PES ETMEDEN ÇALIŞTIM

Yıllar önce bileğin sağ tarafını kırdığını vurgulayan Gül "Kırılan yere stent takıldı. Bunu antrenörlerime maça çıkabilmek adına söylemedim. Devamında stentten sonra yine bir çatlak daha oluştu. Bu çatlakla maça çıktım" dedi. Antrenman yaparken sakatlandığını anlatan sporcu, "2 hafta önce sparing yaparken yaptığım yanlış bir vuruş sonucu sağ bileğimde kırık ve çatlak ortaya çıktı. Pes etmeden çalışmaya devam ettim. Bileğimin kırık olmasından dolayı doktorum maçlara kesinlikle çıkamayacağımı söyledi. Katılmakta ısrarlıydım, inandım ve çalışmaya devam ettim. Fazla zorlamadan çıktığım Avrupa Kupası'nda elit erkeklerde şampiyon oldum ve zafer bizim oldu. Bundan sonrada şampiyonluklara devam edeceğim" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA