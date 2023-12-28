Kırık bilekle zirveye çıktı

ANTALYA'DA düzenlenen Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katılan Salihlili sporcu Cemiray Gül, 75 kilogram elit erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı. Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katıldığını anlatan Cemiray Gül, tüm rakiplerini yenerek mutlu sona ulaştığını söyledi.

PES ETMEDEN ÇALIŞTIM

Yıllar önce bileğin sağ tarafını kırdığını vurgulayan Gül "Kırılan yere stent takıldı. Bunu antrenörlerime maça çıkabilmek adına söylemedim. Devamında stentten sonra yine bir çatlak daha oluştu. Bu çatlakla maça çıktım" dedi. Antrenman yaparken sakatlandığını anlatan sporcu, "2 hafta önce sparing yaparken yaptığım yanlış bir vuruş sonucu sağ bileğimde kırık ve çatlak ortaya çıktı. Pes etmeden çalışmaya devam ettim. Bileğimin kırık olmasından dolayı doktorum maçlara kesinlikle çıkamayacağımı söyledi. Katılmakta ısrarlıydım, inandım ve çalışmaya devam ettim. Fazla zorlamadan çıktığım Avrupa Kupası'nda elit erkeklerde şampiyon oldum ve zafer bizim oldu. Bundan sonrada şampiyonluklara devam edeceğim" diye konuştu.