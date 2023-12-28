Komşu’da Terim rüzgarı

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, hedefinin Panathinaikos'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti. Terim, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, özel uçakla geldiği Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı. Yunanistan ligini yakından takip ettiğini kaydeden Terim, çok fazla zaman olmadığı için amacının bir an evvel antrenmanlara başlayarak eksiklikleri belirlemek olduğunu ifade etti.

Terim, ligin liderinden bir puan geride olan Panathinaikos'un uzun zamandır şampiyon olamadığına dikkati çekerek, "Ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos'un da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'HEDEFLER ÇOK AÇIK'

Yunanistan'da dört takım arasında süren bir rekabet ortamı olduğunu aktaran Terim, "Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz ama Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa'ya hasret kalmışız. Dolayısıyla, hedefler çok açık" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Atina'ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Terim, "Suyun öbür tarafındayım. Bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip iki ülkenin, birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım, şimdi diğerinde görev yapıyorum" şeklinde konuştu.

İLK TRANSFER TÜRKİYE'DEN

Fatih Terim'in ilk transferinin Süper Lig devinden olacağı iddia edildi. Bakasetas'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Trabzonspor'un 30 yaşındaki Yunan yıldızı devre arasında satarak bonservis geliri ede etmek istediği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da geçen günlerde yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt vermediğini söylemişti.