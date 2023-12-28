Manisa FK’da rota tam

Trendyol Birinci Lig'de mücadele eden ve teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayıran Manisa FK'da teknik direktör arayışları başladı. Sezona Osman Zeki Korkmaz'la başlayan ancak 9 haftada alınan olumsuz sonuçların ardından takımın başına geçen sezon Pendikspor'la 1. Lig'de şampiyon olan Osman Özköylü'yü getiren siyah-beyazlılar, üçüncü çalıştırıcısı için kolları sıvadı. Yeni teknik direktörü için nabız yoklamaya başlayan Manisa FK'da kulislerde ise Tahsin Tam seslerinin olduğu iddia edildi.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Çorum FK ile şampiyonluk yaşayan ve 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan Tahsin Tam, bu sezona da Çorum FK'da başladı. Tam, 1. Lig'de İç Anadolu ekibiyle 11 maça çıkarken, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Ancak ardından Çorum ekibiyle yolları ayıran 54 yaşındaki çalıştırıcı şu an boşta bulunuyor. Antrenörlük kariyerine Bursaspor'da başlayan Tam, burada altyapı antrenörlüğü, U-19 ve U-21 takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı. Sonrasında Gaziantepspor, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan deneyimli çalıştırıcı; Bodrum FK, Karacabey Belediyespor, Bursaspor ve son olarak Çorum FK'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

DENEYİMLİ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Antrenörlük kariyerinde birçok ekipte görev alan Tahsin Tam, önemli isimlerle çalıştı. Tam, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, Abdullah Ercan, Bülent Uygun, Okan Buruk, Sergen Yalçın gibi Türk futbolunun önde gelen isimleriyle görev yaptı.