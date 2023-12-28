Nazilli Bld’de 8 isim yolcu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi 26 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da kadroda operasyon yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda ikinci devre kadro yapılanmasında düşünülmeyen Berkant Kavzar, Efecan Mızrakçı, Onur Hüseyin Demir, Cemil Devrim, Muhammet Tayyip Taşçi, Yağız Parlak, Ekin Karakuyu ve Ahmet Eymen Eryılmaz'a kendilerine kulüp bulmaları söyleyerek yollarını ayırdı.

İKİ İSİM BİRİNCİ LİG YOLCUSU

Aydın ekibinde Furkan Apaydın ve Süleyman Enes Karakaş da ayrılmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki stoper Furkan ve 20 yaşındaki orta saha Süleyman için 1. Lig ekibi Çorum FK'nın resmi teklif yaptığı öğrenildi. Kulüplerin toplam 8 milyon lira karşılığında anlaştığı iddia edildi.