Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverler ile buluşacak.
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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı A TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko