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Haberler Spor Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

Galatasaray - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ATV'den canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı için futbolseverler araştırma yapmaya başladı. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta canlı olarak Atv'de yayınlanacak? Mücadelenin muhtemel ilk 11'inde kimler var? İşte ATV canlı yayın izleme ekranı...

HABER MERKEZİ

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Derbi, Suudi Arabistan'da Al Awal Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverler ile buluşacak.

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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı A TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

GÖZLER ICARDİ'DE OLACAK

Turkcell Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak. Arjantinli yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 17 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Icardi, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği 1 maç hariç gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, sadece 5 gün önce 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde skoru değiştiremedi.

Galatasaray'da resmi maçlarda 8 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atan Wilfried Zaha ile dörder kez fileleri havalandıran Dries Mertens ve Hakim Ziyech de gole yakın isimler olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

FENERBAHÇE'DE FRED OYNAYABİLECEK

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek. Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

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