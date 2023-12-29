Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ATV Canlı izle!

GÖZLER ICARDİ'DE OLACAK

Turkcell Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak. Arjantinli yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 17 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Icardi, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği 1 maç hariç gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, sadece 5 gün önce 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde skoru değiştiremedi.

Galatasaray'da resmi maçlarda 8 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atan Wilfried Zaha ile dörder kez fileleri havalandıran Dries Mertens ve Hakim Ziyech de gole yakın isimler olarak dikkati çekiyor.