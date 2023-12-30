Fethiyespor’da Dinçel dönemi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hedefinden uzak bir noktada tamamlayan Fethiyespor, teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı. İlk yarının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Taner Gülleri ile yolları ayıran lacivertbeyazlı yönetim, takımı eski teknik patronu Selahaddin Dinçel'e emanet etti. Yönetimin, daha önce görüşüp prensip anlaşmasına vardığı Dinçel ile dün sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki teknik adam yılbaşı sonrasında takımla birlikte ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Dinçel, 2021-22 sezonunda da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı. Son olarak Elazığ'ı çalıştıran Dinçel; Ege'de Turgutlu, Torbalı, Balıkesir, Aydın 1923, Bergama, Menemen ve KSK'de çalışmıştı.