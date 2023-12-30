Fotokopi istatistik

DENİZLİSPOR'UN TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden A Takımı ile Elit B Ligi'nde yarışan U-19 ekibi ilk yarıda benzer istatistikleriyle dikkat çekti. Horoz, profesyonel ligde 2023-2024 sezonun ilk yarısını 19 takımlı ligde 18 puanla düşme hattı sınırı olan 16. sırada tamamladı. Elit B Ligi'nde mücadele eden U19 Takımı da ligde ilk yarıyı 18 puanla düşme hattı sınırı olan 15. sırada tamamladı. İlginç benzerlik, puanla sınırlı kalmadı.

Her 2 takım da ilk yarıda 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, U19'lar 20 gol attı 24 gol yedi, profesyonel ligdeki futbolcular ise attığı 19 gole karşın kalesinde 27 gol gördü.U19 takımı da 2023'ün son maçında düşme hattındaki direkt rakibi Eskişehirspor ile karşılaştığı maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. 4 takımın düşeceği ligde 16 maçta 18 puan toplayan U19 takımı, A Takım gibi 2023'ü düşme hattı sınırında tamamladı.