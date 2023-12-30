Manisa FK atağa kalktı

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıda beklenen performansın çok uzağında kalan Manisa FK, Süper Lig hedefi için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, ilk yarı bitiminde yolları ayırdığı Osman Özköylü'nün yerine takımın başına Mustafa Dalcı'yı getirirken, dış transferde de büyük oynuyor. Manisa ekibi takviye çalışmalarında önceliği savunmaya verirken, Süper Lig'den iki yıldız isimle prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, yeni teknik patronu Dalcı'nın raporu doğrultusunda Süper Lig ekibi Pendik'in 33 yaşındaki gurbetçi stoperi Murat Akça ve Rizespor'dan ayrılan 26 yaşındaki sol bek Alberk Koç'la prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

BONSERVİS ENGELİ BULUNMUYOR

Kulübüyle 2024 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Murat Akça'nın kulüpten alacaklarına karşılık bonservis bedelsiz Manisa FK'ya katılması bekleniyor. Kurmaylar, Rize'den ayrılan ve boşta olan Alberk için de herhangi bir bedel ödemeyecek. Siyah-beyazlıların iki oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardığı ve imzaların en kısa sürede atılacağı öğrenildi. Manisa FK ilk yarıda yaşadığı sıkıntıları ikinci devrede de yaşamamak için alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

ALTAY'DA OYNADI

Manisa FK'nın prensip anlaşmasına vardığı defans oyuncusu Murat Akça, bir dönem Altay'da da forma giydi. G.Saray altyapısından yetişen ve Denizli, Adana Demir, Sivas, Karabük, Yeni Malatya, Elazığ, Giresun formalarını giyen 33 yaşındaki Murat, 1.5 sezon forma giydiği Altay'dan 2022'de Pendik'e transfer olmuştu.