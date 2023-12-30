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Haberler Spor Marco Paixao Urfa’ya gitti

Marco Paixao Urfa’ya gitti

HABER MERKEZİ
Marco Paixao Urfa’ya gitti
ALTAY'DA Portekizli yıldız golcü Marco Paixao dönemini resmen sona erdi. Alacaklarını alamadığı için kulübe ihtar çeken ve önceki gün İzmir'den ayrılan golcü oyuncu, dün 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile sözleşme imzaladı. 39 yaşındaki futbolcu gelecek yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar Urfa ekibinde top koşturacak. Güneydoğu ekibi X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada Paixao'nun transferini açıklarken, haber Altay cephesinde büyük üzüntü ile karşılandı. 5.5 sezondur siyahbeyazlı formayı giyen Portekizli yıldız, 1. Lig'de 4 kez gol kralı olarak önemli bir başarıya imza atmıştı
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