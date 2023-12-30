Nazilli Bld Hakan’ı kaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi orta sıralarda tamamlayan Nazilli Belediyespor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 8 oyuncusuyla yollarını ayıran siyahbeyazlılar, ara dönemde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, Uşakspor'un santrforu Ahmet Hakan Şahin'le söz kesti. İlk yarıda 3 gol kaydeden 24 yaşındaki Ahmet Hakan ile prensipte anlaşıldığı ve resmi sözleşmenin yeni yılda imzalanacağı belirtildi. Bu arada U19 Takımı'nda forma giyen Volkan Bozyiğit ve U17 Takımı'nda top koşturan Ali Yakup Akgül, A Takım'la birlikte idmanlara başladı. Teknik direktör Şükrü Akar'ın talebi doğrultusunda 9 takviye yapması beklenen Naz-Naz; kaleci, savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı öğrenildi.