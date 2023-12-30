Nuri Şahin Dortmund’ta

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile anlaştı. Antalyaspor ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç teknik adam Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için kırmızı-beyazlılarda birikmiş alacaklarını bırakacak ve bir miktar para verecek. Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak ve pro lisans eğitimini de tamamlayacak. Pro lisans eğitimi sonrası Nuri Şahin, Borussia Dortmund'ta teknik direktörlük koltuğuna oturacak. Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Bir şok yaşadık tabi ki. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a transfer olduğu doğru. Hocamız 4,5 yıllık anlaştı" diye konuştu.