Terim imzayı attı

YUNANİSTAN ekiplerinden Panathinaikos, dün daha önce anlaştığı teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın ardından da tecrübeli teknik adam için Atina Ulusal Galeri'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Atina'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Her şey çok çabuk gelişti. Atina'da olduğum için çok mutluyum. Sayın başkan ile İstanbul'da çok kısa süre beraber olduk. Yeni hedefler, ufuklar için beraber büyük bir aile olarak, yeni başarılar, hikayeler yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Eski oyuncusu Belhanda ve Trabzonspor'dan Bakasetas'ı transfer edecekleri yönünde çıkan haberlere açıklık getiren tecrübeli teknik adam, "1 Ocak itibariyle resmi transfer dönemi başlıyor. Eğer ilgilendiğimiz bir şey olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda yarar var" dedi.