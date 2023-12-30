Vah Uşak vah!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hayatta kalma mücadelesi veren Ege'nin köklü kulübü Uşakspor, TFF'den trajik bir ceza aldı. Maddi imkansızlıklarla boğuşan ve ilk yarıyı 5 puanla son sırada tamamlayan Aşigo, maddi imkansızlıklar nedeniyle sahalarda ender görülen bir ceza aldı. Teknik direktörlük koltuğuna 24 Kasım 2023'te Halim Karaköse'yi getiren kırmızı-siyahlılar, 46 yaşındaki çalıştırıcının ekibinde bulunan dört yardımcı antrenörle ekonomik sıkıntılar nedeniyle sözleşme yapamadı. Ancak Karaköse ile birlikte Uşak'a giden ve yönetimin kaynak bulmasını bekleyen yardımcıları Emre İnan, Uğur Erdal, Ertunç Özmusullu ve Hüsamettin Küpe çalışmalara başladı.

30 BİN LİRA PARA CEZASI GELDİ

Uşakspor'un son oynadığı Sarıyer maçına kadar halen kulüple sözleşme imzalamayan yardımcılar İnan, Erdal, Özmusullu ve Küpe, İstanbul deplasmanında takımla sahaya çıkarak kulübede görev yaptı. Söz konusu maçın gözlemcisi 4 yardımcı antrenörün de sözleşmesi olmadığı için akredite yapılmadığını belirleyip kulübü Disiplin Kurulu'na sevk etti. Önceki gün toplanan PFDK, Aşigo'ya adeta ceza yağdırdı. Kurul, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle Uşak'a 30 bin lira para cezası keserken, kulübün akredite sorumlusu Osman Damar ile yardımcı antrenörler Ertunç Özmusullu ve Hüsamettin Küpe'ye 4'er maç, yine Karaköse'nin ekibinde yer alan Emre İnan ve Uğur Erdal'a da 6'şar müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi.

HALİM KARAKÖSE: SAHİPSİZ KALDIK

UŞAKSPOR Teknik Direktörü Halim Karaköse, kulübün kentte sahipsiz bırakıldığını ifade ederek isyan etti. Kulüp Başkanı Ural Aküzüm'ün tek başına sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan 46 yaşındaki genç teknik adam, "Maddi imkansızlıklar nedeniyle takım kör topal gidiyor. Deplasmana giderken bile sorunlar yaşıyoruz. Yardımcılarıma maddi nedenlerden dolayı henüz sözleşme yapılamadı. Ekibim akreditasyon alanları içinde yer aldığı için ceza yedik. Ara dönemde kaynak bulup bu sorunu çözüme kavuşturmak istiyoruz" dedi.