Coşkulu karşılama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında önceki gün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası iki takım da dün sabaha karşı ülkeye dönerken taraftarlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Takımlar kısa aralıklarla yurda giriş yaparken iki takımın taraftarları coşkulu bir karşılama düzenledi. Galatasaray taraftarları ellerinde bayraklarla Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarında bulundular.

'GEREKLİ AÇIKLAMAYI TFF YAPTI'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar da iki takımı da karşılamak üzere havalimanına geldi. Çok sayıda taraftar teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.