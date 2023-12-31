“Fethiye’nin yükü benim üzerimde”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yeni bir sayfa açan Fethiyespor'da başkan Esat Bakırcı önemli açıklamalar yaptı. Kulübün gelirlerinin çok olduğuyla ilgili iddialara yanıt veren Bakırcı, "Kulüple dertleri olanlar benden icazet alsınlar. Ligde bulunan 19 takımın içinde az bütçelerle çalışan takımların arasındayız. Bu kulübün gelirleri belli. Bu kulübün yükü benim üzerimde. İdareci arkadaşlar da yardımcı oluyor. Bizler zor durumdayız. Bizim futbolcular hariç borcumuz yok. Unutmasınlar ki biz bu takımı bataklıktan aldık. Dününü bilmeyen bugününü bilemez. Yeni tesis yaptık, bunlar bütçeyle oluyor. Beni üzmesinler" diye konuştu.