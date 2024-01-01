Ayrılık rüzgarı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, takımlar devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Özellikle üç büyüklerde hareketli saatleryaşanıyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa kupalarına katılmak için savaş veren Beşiktaş'ta da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üç kulüp de gelecek oyunculara yer açmak için kadrolarında operasyona gitmeye hazırlanırken, gidecek isimler belli oldu.

İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun gelmesinin ardından gözden düşen ve takımdan ayrılmak isteyen Batshuayi'nin Barcelona'dan teklif aldığı öne sürüldü. Belçika kulüplerinin de yıldız oyuncu için teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sezon başı takıma katılan Ryan Kent ile bu sezon kulübeden çıkamayan Mert Hakan Yandaş'ın da takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. Kent'in İngiliz kulüplerinin radarına girdiği öğrenilirken, Mert Hakan'a eski takımı Sivasspor'un talip olduğu belirtildi. Galatasaray'da ise kadroda düşünülmeyen Angelino takımdan ayrılırken, Ndombele'nin de gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor.

KARTAL'DA GİDEN GİDENE

Sezon başında Chelsea'den gelen Hakim Ziyech'e Suudi ekiplerinden teklif yağdığı ve oyuncunun gitmek için izin istediği iddia edildi. Beşiktaş'ta ise kadro dışı bırakılan isimler birer birer takımdan ayrılıyor. Eric Bailly'nin ardından Vincent Aboubakar, Rosier ve Jean Onana'da gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.