Karadağ’dan 6’ncı nakavt

11 yaşından beri dövüş sporlarıyla ilgilenen ve 2018'den sonra profesyonel boksa adım atarak genç yaşta Türkiye Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını kazanan Gürkan Karadağ (23), Balıkesir'de düzenlenen son maçını da başarıyla tamamladı. Balıkesir RSC Sports Center'de düzenlenen 6 roundluk karşılaşmanın ikinci roundunda rakibi Orhan Namlı'yı nakavt eden Gürkan Karadağ, profesyonel boks kariyerindeki 6'ncı nakavtını elde etmiş oldu. Bugüne kadar UBA Asya Şampiyonluğu, WJF Dünya Ağır Siklet Altın Kemeri, Türkiye Boks Komisyonu Akdeniz Şampiyonluğu, F5 Şampiyonluğu Altın Kemeri ve UBO Avrupa Altın Kemeri gibi başarıları bulunan Karadağ, önümüzdeki şubat ve mart aylarında UBO Dünya Şampiyonluğu ve WBC Middle East Kemer maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Dünya genelindeki tüm boks karşılaşmalarının ve boksörlerin güncel kayıtlarının tutulduğu Boxrec listelerinde 683. sırada olan Gürkan Karadağ, kariyerini güçlü ve hızlı adımlarla sağlamlaştırıp, bu yıl içerisinde dünya sıralamasında ilk 20'ye girmeyi hedefliyor.