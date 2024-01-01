Sergen Yalçın Antalya ile anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı. Kırmızı-beyazlıların başkan vekili Alkan Evren, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Evren, Sergen Yalçın ile bugün İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti. Dortmund'a giden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine arayışa giren Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Yalçın'ın adı Beşiktaş ile de anılıyordu.