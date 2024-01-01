Tarih bilmecesi

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından iki soru gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun finali nerede oynatacağı merak konusu olurken, maçın tarihinin ne zaman olacağı da en çok sorulan sorular arasında. Lig, kupa, milli ara ve Avrupa maçları sebebiyle maç takviminin sıkışık olması yüzünden alternatif sayısı hayli az gözüküyor. Ocak sonu veya Şubat başı en uygun dönemler arasında gösterilirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerle görüşüp net tarihi yakın zamanda vermesi bekleniyor. Mart ayında ise takvim tamamen dolu. Nisan ihtimali de masada olan aylar arasında gösteriliyor. Fakat takımlarımız Avrupa yürüyüşlerini sürdürürse bu ayda da boşluk bulunamayabilir. Eğer ki sezon içinde boşluk bulunamazsa maç Avrupa Şampiyonası sonrasına bırakılacak. O zaman da kısa aralıklarla hem geçen yılın hem de bu yılın Süper Kupa finalinin oynanması gerekecek. Bu da tarihte bir ilk olacak.

İKİ KULÜPLE GÖRÜŞÜLECEK

TFF'nin yeni takvimi ve yeri belirlemek adına önümüzdeki günlerde iki kulüple bir görüşme yapması ve nihai kararını vermesi bekleniyor. Bilindiği üzere maçın yeri ile ilgili birçok şehir talepte bulunmuştu. Bu şehirler arasında İzmir'de yer alıyor.