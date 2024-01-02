Bomba gibi geliyorum

İzmirli Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, gözünü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na dikti. Milli cimnastikçi, hem 2023 yılını değerlendirdi hem de yeni yıldaki hedeflerini de anlattı. 2023 yılına çok güzel başladıklarını, yaşadığı sakatlık nedeniyle bireysel olarak madalya kazanamasa da takım olarak Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduklarını hatırlatan Çolak, iyileşme sürecinin devam ettiğini ifade etti. Sakatlığı nedeniyle müsabakalarda yer alamadığını ancak önümüzdeki yıl organizasyonlarda yarışacağını belirten Çolak, "İnşallah önümüzdeki yıl bomba gibi olacağım. Hedefim Paris Olimpiyatları'nda eksik madalyayı kazanmak. Bu noktada öncelikli olarak sağlığımı iyi hale getirmek istiyorum. Performansımı da en üst seviyeye getirerek madalyayı almayı çok istiyorum." açıklamasını yaptı. Olimpiyatlardan önce nisan ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini dile getiren İbrahim Çolak, ""Dünya Şampiyonası'na ve Avrupa Şampiyonası'na son 2 yıldır sakatlık yaşadığım için katılamıyorum. Şanssızlık yaşadım. Bu beni çok üzüyor. Podyumda olmayı çok özledim. İnşallah 2024 yılı benim için pozitif şekilde geçer ve kendimi tekrar gösterme şansı elde edebilirim. Bu özlemi duyuyorum ve bu özlem beni daha da ileriye götürecek, buna inanıyorum" yorumunu yaptı.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefinden bahseden Çolak, "Olimpiyatlarda altın madalya kazandığım anı hayal ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kolay değil. Yüzlerce sporcu bunun için uğraşıyor. Olimpiyatlarda zaten çok başarılı sporcular kendi arasında bir daha yarışıyor. Olimpiyatlara katılmak bile çok büyük başarıyken biz orada madalya almayı hedefliyoruz. Kolay olmayacağının farkındayız ama madalya kazanma olasılığını en yükseğe çekebilmek için daha fazla çalışıp elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.