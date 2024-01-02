Genesio haftası

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği bu hafta sona erecek. Siyah-beyazlıların bir süredir görüştüğü Fransız teknik direktör Bruno Genesio'yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından ağırlığı yabancı teknik adamlara veren yönetim, 57 yaşındaki teknik adam ile el sıkıştı.

CUMA GÜNÜNE YETİŞECEK

Beşiktaş'ın, yeni teknik direktörünü İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alması planlanıyor. 2015-2016 / 2018- 2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio ile 1.5+1 yıllık mukavele yapılacağı gelen haberler arasında.

YALÇIN ANTALYA'YA GİTMİŞTİ

Bilindiği üzere Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın "Görüşürsek anlaşırız" dediği teknik direktör Sergen Yalçın, önceki gün Antalyaspor ile anlaşma sağlamıştı. Sergen Yalçın ihtimalinin de ortadan kalkması ile birlikte Genesio ile imza atılması kesin gözle bakılıyor.

KORAY GÜNTER KARTAL'A DOĞRU

Beşiktaş, savunmaya takviye için yerli alternatiflere yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar İtalya Serie A Ligi'nde Hellas Verona'da süre bulamayan Koray Günter ile temazta olduğu öne sürüldü. 29 yaşındaki savunma futbolcusunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor. Koray Günter daha önce 2013-2019 yılları arasında Türkiye'de Galatasaray formasını giymişti. Kariyerinde toplam 197 maça çıkan oyuncunun toplam 3 golü bulunuyor.