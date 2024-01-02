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Haberler Spor TFF'den Süper Kupa hakkında açıklama!

TFF'den Süper Kupa hakkında açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

AA
TFF’den Süper Kupa hakkında açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında oynanması gereken Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin, sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerin ve Atatürk ilkelerinin tartışmaya açık olmadığı vurgulandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması gereken karşılaşmanın ertelenmesi sürecine ilişkin bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

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