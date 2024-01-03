Antalyaspor’da Yalçın imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladı. Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen tören ile Yalçın, 2023-2024 sezonu sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ekip olarak Antalya'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 1,5 y��ldır ekip olarak çalışmadıklarını belirten Yalçın, yeni teknik direktörlüğün Antalya'ya kısmet olduğunu ifade etti. Yalçın, bir gazetecinin, "Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalır' şeklinde bir madde sözleşmenizde var mı?" sorusuna Yalçın, "Öyle bir madde yok. Böyle bir maddenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor'a severek, inanarak geldik. Mayısa kadar kontrat imzalıyoruz ama önü açık bir kontrat." şeklinde yanıt verdi.