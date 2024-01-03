Hedefim yeniden tarihe geçmek

Türk cimnastiğinde Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını kazanan Ferhat Arıcan, 2024 yılı hedefleri için 3. kez Avrupa şampiyonluğu ve Paris Olimpiyatları'nda branşında üst üste madalya alan ilk sporcu olmak istediğini söyledi.

"2. MADALYAYI İSTİYORUM"

Arıcan, "2023 yine tarih yazarak geçti. En büyük hedeflerimizden biri Olimpiyat Oyunları'na takım olarak gitmekti. Biz de tarihte bir ilki başardık" diye konuştu. Ferhat Arıcan, 2024 yılında bireysel ve takım halindeki hedefler hakkında ise şunları dile getirdi: "Olimpiyat yılına girdik. Bir sporcu için en önemli yıl. 2024 Paris Olimpiyatları'na takım olarak kota aldık. Onun öncesinde Avrupa şampiyonası var. Bu yıl 3. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da tarihimizin cimnastik branşındaki iki kez üst üste madalya alan ilk sporcusu olmak istiyorum."