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Haberler Spor Manisa BŞB’de Ahmet Kandemir’den veda mesajı

Manisa BŞB’de Ahmet Kandemir’den veda mesajı

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB’de Ahmet Kandemir’den veda mesajı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılarak görevi sezon başında yerine geldiği Hakan Demir'e geri devreden antrenör Ahmet Kandemir veda mesajı yayınladı. Sözleşmesinin feshedilmesi sonrası kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirten Ahmet Kandemir, "Sezon başında Manisa'dan teklif aldığımda bana hedeflerinin Play-Off'a girmek ve tarihlerinde ilk kez yer aldıkları FIBA Europe Cup'ta ilk turu geçmek olduğunu bildirdiler. Geldiğimiz noktada takımımız hedeflenen Play-Off potasının içinde olmakla beraber Europe Cup'ta da son 16 aşamasında yer almaktadır. Takımımızın hedeflerine tutunmasında büyük katkıda bulunan oyunculara ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür eder, Manisa BŞB'ye başarılar dilerim. Her maç bize sonsuz destek veren taraftarlara özel bir teşekkürü borç bilirim, onların omuz vermesi çok önemliydi" şeklinde konuştu.
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