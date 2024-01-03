TFF’den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Süper Kupa finaline ilişkin yapılan yazılı bir açıklama yaptı. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki federasyondan yapılan açıklamada siyasetin spora asla karışmaması gerektiği ifade edilerek, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir" denildi.

'TÜRK FUTBOLUNUN BAŞARISI İÇİN'

Toplumun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.