Bizati reçeteyi sundu: Çalışacağız

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarı bitiminin ardından 4 günlük tatili biten Denizlispor'da 2. yarı mesaisi başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati, yeni yılda daha iyi bir Denizlispor izlettirmek için çaba göstereceklerini belirterek, "Camianın beklentilerini biliyoruz. Bir an önce düşme hattından çıkıp üst sıralara tırmanmalıyız. Bunun için işi sıkı tutacağız. 2. yarı daha zor geçecek. Telafisi olmayan haftalar yaşayacağız. Transfer yapamadığımız için sıkıntılarımız belli ama mazeret yok, çalışacağız" dedi. Denizlispor, 2. yarının ilk maçında eski teknik direktörü Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler ile 14 Ocak pazar günü saat 14.00'de Denizli'de karşılaşacak.