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Haberler Spor Efeler 09 SFK transfer çalışmalarını sürdürüyor! Defans bölgesine takviye geldi

Efeler 09 SFK transfer çalışmalarını sürdürüyor! Defans bölgesine takviye geldi

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadelesini sürdüren Efeler 09 SFK transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper mevkine Enes Karabulut transfer edilerek takımın savunması güçlendirildi.

İHA
Efeler 09 SFK transfer çalışmalarını sürdürüyor! Defans bölgesine takviye geldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, ara transfer dönemi hazırlıklarına devam ederken, stoper Enes Karabulut transferiyle savunmasını güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, ara transfer dönemi hazırlıkları devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, transferlerde ivme kazanırken, genç stoperi kadrosuna kattı. Savunmaya takviye yapan ekip, Balıkesirspor'da forma giyen sol stoper oyuncusu Enes Karabulut'u renklerine bağladı. Konu ile ilgili Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada "TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Kulübü'müz, ara transfer döneminde takviyelerine başladı. Yeşil beyazlı ekibimiz bu kapsamda Balıkesirspor'dan genç sol stoper oyuncusu Enes Karabulut'u renklerine bağladı. Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başlayan 21 yaşındaki genç futbolcu, daha sonra Balıkesirspor'da profesyonel kariyerine başladı. Son 3 sezondur Balıkesirspor'da top koşturan Enes Karabulut, TFF 1. Lig'de 5, TFF 2. Lig'de 8, TFF 3. Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 4 kez forma giydi. Ligin ikinci yarısında yeşil beyazlı formamızla mücadele edecek olan yeni transferimiz Enes Karabulut'a hoş geldin diyor, Efe armamızla başarılardiliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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