Manisa FK’da Anıl ayrıldı

Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Manisa FK'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sezona istediği gibi giremeyen ve devre arasına ateş hattının 3 puan önünde giren siyahbeyazlılarda köklü değişiklikler yaşanıyor. Takımın başına Mustafa Dalcı'yı geçiren Manisa temsilcisinde kadrodan ayrılan ilk isim ise Anıl Koç oldu. 1.5 sezondur siyah-beyazlı ekipte görev yapan hücum oyuncusu bu sezon görev yapan Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'nün gözüne giremedi. Fazla forma şansı bulmayan ve yalnızca 9 maçta görev alan ve 1 gol katkısı verebilen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce anlaşmaya vardığı Boluspor ile sözleşme imzaladı. Önceki gün siyah-beyazlı ekibe veda eden Anıl, Bolu temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.