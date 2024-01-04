  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’da Anıl ayrıldı

Manisa FK’da Anıl ayrıldı

Siyah-beyazlılarda sezon başında kadrodan elenen Anıl Koç, daha önce anlaşmaya vardığı Bolu’ya imzayı attı

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da Anıl ayrıldı
Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Manisa FK'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sezona istediği gibi giremeyen ve devre arasına ateş hattının 3 puan önünde giren siyahbeyazlılarda köklü değişiklikler yaşanıyor. Takımın başına Mustafa Dalcı'yı geçiren Manisa temsilcisinde kadrodan ayrılan ilk isim ise Anıl Koç oldu. 1.5 sezondur siyah-beyazlı ekipte görev yapan hücum oyuncusu bu sezon görev yapan Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'nün gözüne giremedi. Fazla forma şansı bulmayan ve yalnızca 9 maçta görev alan ve 1 gol katkısı verebilen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce anlaşmaya vardığı Boluspor ile sözleşme imzaladı. Önceki gün siyah-beyazlı ekibe veda eden Anıl, Bolu temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA