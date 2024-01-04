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Haberler Spor Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek! İşte maçların programı...

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek! İşte maçların programı...

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadeleleri 5 Ocak Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK yarın saat 17.00'da Pendikspor'u ağırlayacak.

İHA
Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek! İşte maçların programı...

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de sezonun ikinci devresi 10 günlük aranın ardından yarın başlayacak. Ligde 19. hafta heyecanı yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK yarın saat 17.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Hafta 7 Ocak Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Konyaspor

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