Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek! İşte maçların programı...

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de sezonun ikinci devresi 10 günlük aranın ardından yarın başlayacak. Ligde 19. hafta heyecanı yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK yarın saat 17.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Hafta 7 Ocak Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.
Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
6 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor
16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Konyaspor