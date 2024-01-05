Altınordu’ya milli gurur

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da milli gurur yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli takımda forma giyen kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, Türkiye U19 Milli Takımı'na çağırıldı. Altınordu'dan yaptığı paylaşımla üç oyuncunun da milli takım aday kadrosuna davet edildiğini duyurdu. Türkiye U19 Milli Takımı, 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile hazırlık maçı oynayacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.