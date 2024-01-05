Lige Süper Kupa ayarı

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılırken, lige de ayar gelecek. Hafta başında Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın bu ay içinde içerisinde oynanması için düğmeye bastı. Ancak böyle bir durumda Süper Lig'e de yeni bir ayar yapılması gündeme geldi.

ÜÇ ŞEHİR ÖN PLANA ÇIKTI

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta sona ermesi planlanan ve zaten Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ile fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak. Kupa finalinin oynanacağı yer ile ilgili de farklı iddialar ortaya atılırken, Samsun, Ankara ve İstanbul Olimpiyat Stadı ön plana çıkıyor.