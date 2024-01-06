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Haberler Spor Köyceğizli kızlar 7 şampiyonluk aldı

Köyceğizli kızlar 7 şampiyonluk aldı

HABER MERKEZİ
Köyceğizli kızlar 7 şampiyonluk aldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yıldız ve Genç Kızlar güreş takımı sporcuları büyük başarı göstererek okul sporlarına damga vurdu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Yıldız ve Genç kızlar B güreş il birinciliği müsabakaları sona erdi. Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldız ve Genç Kızlar B güreş il birinciliği müsabakalarında Köyceğizli güreşçiler 7 sıklette 7 şampiyonluk kazanarak damga vurdu. Şampiyon kızlar, Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da Muğla'yı temsil edecek.
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