Kuşadasıspor’da stoper takviyesi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi. Ada temsilcisi daha öncede yine Darıca Gençlerbirliği'nden Yunus Emre Karaman ve Batman Petrol'den gol kralı patentli Aykut Çift'i renklerine bağlamıştı. Üç yeni transfer de kulübün Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı. Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, Taraftarlarımız şüphe etmesin ikinci yarıda bambaşka bir Kuşadasıspor izleyecekler" dedi.