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Haberler Spor Merkezefendi son periyotta yıkıldı

Merkezefendi son periyotta yıkıldı

Düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizli ekibi 4. çeyreğe önde girdiği maçtan mağlup ayrıldı.

HABER MERKEZİ
Merkezefendi son periyotta yıkıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı devirerek kendine gelen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin ilk yarısının son maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Ev sahibi, maça hızlı başlayarak 13-2 öne geçti. Ardından geri dönmeyi başaran Yukatel Merkezefendi, ilk çeyreği 20-21 önde kapattı. Hızlı hücumların sürdüğü ikinci çeyrekte de üstünlük sürekli el değiştirdi ve devre 47-44 Bahçeşehir üstünlüğüyle tamamlandı. 3. çeyrekte savunmasını sertleştiren Merkezefendi, Wright ve Mason ile etkili oldu ve son çeyreğe 66-69 önde girdi. Ancak Denizli temsilcisi hücumlardan boş dönmeye başlayınca, Bahçeşehir öne geçip farkı açtı. Son bölümde hata yapmayan İstanbul temsilcisi maçı 86-79'luk skorla kazandı. Bahçeşehir Koleji 15. maçında 7. galibiyetini alırken, Merkezefendi ise 4 galibiyette kaldı.
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