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Haberler Spor Nazilli Stadı için Efeler’e onay çıktı

Nazilli Stadı için Efeler’e onay çıktı

TFF 3. Lig’deki Aydın temsilcisinin stadyum bilmecesi sona eriyor

HABER MERKEZİ
Nazilli Stadı için Efeler’e onay çıktı
AYDIN'IN TFF 3. Lig'deki temsilcisi Efeler 09 SFK'nın sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuruya ilçenin 2. Lig'deki takımı Nazilli Belediyespor'dan olumsuz yanıt gelmesine rağmen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla istek kabul edildi. Aydın merkezdeki emektar Adnan Menderes Stadı çürük raporuyla kapatılıp yıkımına başlanınca sıkıntı yaşayan, ilk yarıda rakiplerini İncirliova'da ağırlayan Efeler'in stat bilmecesi de sona ermiş oldu. Siyahbeyazlılar, sezonun ikinci yarısında Nazilli İlçe Stadı'nı 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la dönüşümlü kullanacak. 3. Lig 2. Grup'ta 24 puanla 4. sırada yer alan Efeler, 2. Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.
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