Derbi Manisa’nın

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ilk yarının son haftasında Pınar Karşıyaka, Manisa BŞB'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Pota altında etkili olmaya çalışan KSK, bu periyodu 16-14 önde geçti. İkinci çeyrekte hücumda daha üretken olan konuk ekip özellikle Russell ve Cruz ile etkili oldu ve devreye 35-40 önde girdi. İlk yarıda düşük şut yüzdesiyle oynayan Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte kendine geldi. İlk bölümde Carey ve Hilliard ile etkili olan kırmızı-yeşilliler öne geçmeyi başardı. KSK, 33 sayı ürettiği bu çeyreği 68-61 önde geçti.

ÜÇLÜK YAĞMURU BAŞLADI

Son çeyreğin başında konuk ekip iki 3 sayı isabetiyle farkı 1'e indirdi. İki ekibin de geri adım atmadığı maçta son 4 dakikaya karşılıklı 3 sayı isabetleriyle 77-79'luk skorla girildi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Manisa BŞB son 2 dakikaya da 83-84 önde girdi. Son 1 dakikaya girilirken Ege'nin basketiyle 85-86 öne geçen Manisa, Anderson'ın kritik üçlüğüyle farkı 4'e çıkardı. Karşıyaka'nın yaptığı faulde Luther 2 serbest atışı da kaçırdı ancak kritik hücumda McCollum da potayı bulamadı. Ardından faul yapılan Russell serbest atışları sayıya çevirdi ve Manisa BŞB maçtan 87-91 galip ayrıldı.

RUSSEL İLE CRUZ TARTIŞTI

Üçüncü periyotta tansiyon yükseldi. Son bölümde önce bir pozisyona şiddetli itiraz eden Manisa BŞB antrenörü Hakan Demir'e teknik faul çalınırken, ardından Manisa BŞB'nin iki oyuncusu Russel ile Pako Cruz tartıştı. Birbirinin üzerine yürüyen oyuncuları arkadaşları sakinleştirirken, hakemler iki oyuncuya da birer teknik faul çaldı.