Aydın BŞB direnemedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilerek yara aldı. Zorlu mücadelede güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen Aydın ekibi, ilk seti 25-22 yenik kapattı. İkinci sette oyuna biraz daha ağırlığını koyan Aydın'ın Sultanları, bu bölümde de 25-23 geriye düşerken Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Final setinde ise konuk sarı-lacivertliler rahat bir galibiyet aldı. Hata yapmayan F.Bahçe Opet, son seti 25-17, maçı da 3-0 kazanarak Aydın BŞB'yi yendi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 14 puanla haftayı 11. sırada tamamladı.