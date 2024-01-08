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Haberler Spor Aydın BŞB direnemedi

Aydın BŞB direnemedi

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB direnemedi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilerek yara aldı. Zorlu mücadelede güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen Aydın ekibi, ilk seti 25-22 yenik kapattı. İkinci sette oyuna biraz daha ağırlığını koyan Aydın'ın Sultanları, bu bölümde de 25-23 geriye düşerken Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Final setinde ise konuk sarı-lacivertliler rahat bir galibiyet aldı. Hata yapmayan F.Bahçe Opet, son seti 25-17, maçı da 3-0 kazanarak Aydın BŞB'yi yendi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 14 puanla haftayı 11. sırada tamamladı.
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