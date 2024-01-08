Fethiyespor’un tercihi Antalya

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, ligin 2. yarı hazırlıklarını Antalya kampı ile devam ettirecek. Teknik direktör Selahaddin Dinçel ile 2. yarı hazırlıklarına Fethiye'de yaptığı 4 günlük kamp ile başlayan Fethiyespor kafilesine alt yapıdan Emir Kaan Baş ve Atilla Taha Karaduman ve altyapı antrenörü Aytuğ Dağdelen de katıldı. Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynaması beklenen Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel yanı sıra kafile sorumluluğunu kulüp müdürü Kamil Özgen yapıyor.