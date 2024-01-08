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Haberler Spor Fethiyespor’un tercihi Antalya

Fethiyespor’un tercihi Antalya

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’un tercihi Antalya
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, ligin 2. yarı hazırlıklarını Antalya kampı ile devam ettirecek. Teknik direktör Selahaddin Dinçel ile 2. yarı hazırlıklarına Fethiye'de yaptığı 4 günlük kamp ile başlayan Fethiyespor kafilesine alt yapıdan Emir Kaan Baş ve Atilla Taha Karaduman ve altyapı antrenörü Aytuğ Dağdelen de katıldı. Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynaması beklenen Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel yanı sıra kafile sorumluluğunu kulüp müdürü Kamil Özgen yapıyor.
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