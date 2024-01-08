Petkim tam gaz

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son maçında dün Muğla'da oynanan Ege derbisinde Aliağa Petkim, deplasmanda Çağdaş Bodrum'u yenerek bayram yaptı: 62-80. Ligde son iki maçını kazanarak ateş hattından çıkan Çağdaş Bodrum, en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi ile arayı açma fırsatını kaçırdı. Petkimspor ise bu sonuçla 15 maçta 8 galibiyete ulaşarak Türkiye Kupası biletini kaparak ilk 8 içinde devreyi tamamlamayı başardı.

KIRAN KIRANA MAÇ

Karşılaşma her iki takımın da başa baş mücadelesine sahne oldu. Ev sahibi Muğla ekibinin Johnson ile sayılara Petkimspor Thomas ve Aydridge ile cevap verirken ilk periyot 19-19 beraberlikle geçildi. İkinci bölümde oyuna daha fazla ağırlığını koyan konuk Aliağa Petkim, üst üste bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurmayı başardı. Devre İzmir ekibinin 45-36 üstünlüğü ile sona erdi.

ALİAĞA EKİBİ ARAYI İYİCE AÇTI

Üçüncü çeyrekte de İzmir temsilcisi üstünlüğünü sürdürdü. Efianayi ve Thomas'ın art arda attığı üçlüklerle farkını ortaya koyan Petkimspor, son çeyreğe 58-53 önde girdi. Son periyotta ev sahibi Çağdaş Bodrum'un gardı ise iyice düştü. Petkim'e karşı direnemeyen Bodrum ekibi Johnson ile farkı azaltmaya çalışsa da, rakibini etkili silahı Efianayi durduramadı. Aliağa Petkim rakibini 18 sayı farkla 80-62 yenerek ikide iki yaptı.

PETKİM GURBETTEKİ ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Aliağa Petkim, deplasmanda Çağdaş Bodrum'u yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla ilk yarıyı Play-Off hattında noktalayan Aliağa ekibi Türkiye Kupası biletini alırken, deplasmanda 5 maçlık yenilgi serisini de sona erdirdi. Bu süreçte Merkezefendi, Beşiktaş, F.Bahçe, Türk Telekom ve son olarak Bursaspor'a yenilen Petkim, dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etti.