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Haberler Spor Meler görev bekliyor

Meler görev bekliyor

Yaşanan saldırı nedeniyle tam 1 aydır maç yönetmeyen FIFA Kokartlı hakemin antrenman yapmaya başladığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Meler görev bekliyor

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kalan ve 1 aydır maç yönetmeyen hakem Halil Umut Meler, antrenmanlara başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen FIFA kokartlı hakemin yeniden maç yönetmeye hazır olduğu ve MHK'dan görev beklediği öğrenildi. MHK'nin, Halil Umut Meler'e ocak ayında şans tanıması bekleniyor. Meler'in hafta sonunda veya gelecek haftaki lig karşılaşmalarında yeniden sahada olabileceği gelen haberler arasında. Bilindiği üzere tecrübeli hakemin yaşanan olay sonrası hakemliği bırakabileceği de gündeme gelmişti. Ancak antrenmanlara başlaması ile birlikte bu ihtimal ortadan kalkmış gözüküyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkacak. İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edilmiş, avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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