Ronaldo hayali

Beşiktaş'ın takımın başına Portekizli Fernando Santos'u getirmesinin ardından sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı başladı. Santos, Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde taciz iddialarıyla suçlanan Ronaldo'yu takıma davet etmemesiyle gündem olmuştu.

TAYFUR ETİKETLEDİ

Ancak ikilinin arasının iyi olmadığının bilinmesine rağmen Santos'un açıklanmasıyla birlikte taraftarlar gündeme Ronaldo'yu getirdi. Sosyal medya hesabından Fernando Santos'un olduğu paylaşıma yorumda bulunan siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Tayfur Bingöl de bu furyaya katılarak Cristiano Ronaldo'yu etiketledi ve "Come To Beşiktaş" yazdı. Bunun üstüne taraftarlardan da büyük destek geldi. Tecrübeli oyuncunun bu yorumu yankı uyandırırken, siyahbeyazlı taraftarlar da Cristiano Ronaldo'nun hesabını yorum yağmuruna tuttu.

ERTELEME MAÇINDA RAKİP RİZE

Beşiktaş, 16. hafta erteleme mücadelesinde bugün saat 20.00'de Rizespor'un konuğu olacak. Rize'deki maç öncesi iki ekip de 29 puanda bulunuyor. Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da 3-1'lik skorlarla kaybeden Kara Kartal, dış sahada ise bunun tam tersi bir performans sergiliyor. Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley ile Amartey yok. Kadro dışı bırakılan Aboubakar ile Valentin Rosier ve Onana ile sarı kart cezalısı Salih de diğer eksikler.