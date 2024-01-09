Ya play-off ya kurtuluş

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ilk yarısında 5 Ege ekibi puan durumunda iki ayrı gruba bölündü. Geçtiğimiz sezon final oynayan Pınar Karşıyaka, ligin ilk yarısında yine iddialı olduğunu gösterdi.

ÜST SIRALARI ZORLUYORLAR

Manisa yenilgisiyle ilk yarıyı tamamlayan Kaf- Kaf, 10 galibiyet ve 25 puanla 4'üncü sırada. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Aliağa Petkim de 8 galibiyet ve 23 puanla Pınar KSK'nin ardından 5'inci sırada yer alıyor. İç saha maçlarında etkili olan İzmir temsilcisi, Play-Off'a kalmak istiyor. Son hafta Karşıyaka'ya ilk iç saha yenilgisini tattıran Manisa BŞB de ilk 8 yarışında iddialı olduğunu kanıtladı. Bu sezon Türkiye'yi ilk kez Avrupa'da ilk kez temsil eden yeşil-beyazlılar da Aliağa ile aynı puanla 6. sırada. KSK, Aliağa ve Manisa Türkiye Kupası'nın 8'li finallerine katılma hakkı da kazandı.

KÜMEDE KALMA YARIŞI

Süper Lig'in diğer 2 Egelisi ise kümede kalma yarışı veren ekipler arasında. Bu sezon ilk kez Süper Lig'e yükselen Çağdaş Bodrum, antrenör değişikliğinin ardından iyi bir çıkış yakaladı. Son 3 haftada 2 galibiyet alan Muğla temsilcisi, 5 galibiyet ve 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Merkezefendi Belediyesi ise Ege takımları arasında en kötü istatistiğe sahip ekip oldu. Son hafta ligde kaldığı geçtiğimiz sezonu hatırlatan Denizli ekibi, ligin ilk yarısını 4 galibiyet ve 19 puanla düşme hattında bitirdi.