Bodrum FK’da Ahmet de tamam

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden ve sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Bodrum FK'da takviye çalışmaları sürüyor. Ara transfer döneminde Afyonspor'dan Eray Akar ve Nazilli Belediyespor'dan Furkan Apaydın'ı renklerine bağlayan yeşil-beyazlıların son olarak Bucaspor 1928'dan ayrılan Ahmet Aslan ile de el sıkıştığı ifade edildi. İsmi Aliağa FK ile anılan 22 yaşındaki oyuncunun çıkan pürüz nedeniyle İzmir ekibine imza atmadığı ifade edildi. Ankaragücü'nde yetişen futbolcu, Menemen FK ve Bergama'da da forma giydi. Geçen sezon devre arasında Bucaspor 1928'e transfer olan Ahmet, 18 maçta takımına 1 gol, 3 de asist katkısı verdi